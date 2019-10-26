Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Китае

Так, в категории до 49 килограммов Темиртас Жусупов победил Жана Рион Кима (Северная Корея), Дильмурат Мижитов (до 64 килограммов) был сильнее Яхии Абделлиа (Алжир), Асланбек Шымбрегенов (до 69 килограммов) взял верх над Сайлом Арди (Таиланд), а Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма) выбил из борьбы Дэниэла О́Брайана (Ирландия).