Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Китае
Четыре казахстанских боксера вышли в финал Всемирных военных игр, проходящих в Ухане (Китай), сообщают Vesti.kz.
Четыре казахстанских боксера вышли в финал Всемирных военных игр, проходящих в Ухане (Китай), сообщают Vesti.kz.
Так, в категории до 49 килограммов Темиртас Жусупов победил Жана Рион Кима (Северная Корея), Дильмурат Мижитов (до 64 килограммов) был сильнее Яхии Абделлиа (Алжир), Асланбек Шымбрегенов (до 69 килограммов) взял верх над Сайлом Арди (Таиланд), а Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма) выбил из борьбы Дэниэла О́Брайана (Ирландия).
Еще два казахстанца проиграли в боях полуфинала и стали обладателями бронзовых медалей. Тимур Нурсеитов (до 75 килограммов) уступил Алексею Семыкину (Россия), а Аят Маржикпаев (до 81 килограмма) не смог одолеть Абделрахмана Ораби (Египет).