В команде Сауля Альвареса не против организовать бой с Бетербиевым

«Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо назвал мне несколько потенциальных соперников Сауля на май 2020 года. Он назвал Геннадия Головкина, но также включил в список Джермелла Чарло и Билли Джо Сондерса. Кроме того, добавил, что они не возражают против боя с Артуром Бетербиевым», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Лэнс Пуджмайер.