Боксер Дмитрий Асанов завоевал четвертое для Беларуси золото Всемирных военных игр

В поединке за золото представитель Беларуси победил казахстанского спортсмена Дильмурата Мижитова.

Бронзовые награды в данной весовой категории достались россиянину Алексею Мазуру и Яхье Абиделли из Алжира.

Это вторая награда белорусской команды в состязаниях по боксу. В стартах женщин бронзу выиграла Виктория Кебикова (75 кг).

Ранее медали высшей пробы на военном спортивном форуме завоевали дзюдоист Даниэль Мукете, выступающий в весовой категории 100 кг, лучницы Карина Деминская, Карина Козловская, Александра Куратник (они отличились в командном первенстве) и легкоатлетка Екатерина Поплавская в беге на дистанции 100 м с барьерами.