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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана одержал досрочную победу над мексиканцем

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (10−0, 9 KO), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, провел в канадском Квебеке поединок против 31-летнего мексиканца Джонни Наваррете (33−16−2, 15 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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21-летний Ахмедов с первого раунда доминировал в ринге, нанося ощутимые удары по сопернику. Тем не менее нужно отдать должное Наваррете, который стойко переносил эти удары. При этом вялые контрвыпады мексиканца не доставляли неудобств Ахмедову. Казалось, что боксеры пройдут всю дистанцию, но на заключительный, восьмой раунд Наваррете отказался выходить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Ахмедов одержал десятую победу на профессиональном уровне (девять из них досрочно).

Наваррете, в свою очередь, потерпел 16-е поражение в карьере при 33 победах и двух ничейных исходах.

Отметим, Ахмедов выступит в андеркарте бывшего чемпиона мира в среднем весе по версии IBF канадца Давида Лемье (40−4, 34 КО). Вечер бокса пройдет 7 декабря на арене Bell Centrе в канадском Монреале. Для Лемье этот бой будет дебютным во втором среднем весе. Соперником канадца выступит экс-претендент на титул WBO во втором среднем дивизионе Максим Бурсак (35−5−2, 16 КО) из Украины.

Соперник Ахмедова на этот поединок пока неизвестен.

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