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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Победивший Жакиянова в бою за два титула чемпиона мира британский боксер завершил карьеру в 27 лет

27-летний британский боксер Райан Барнетт, который в свое время победил 35-летнего казахстанца Жаната Жакиянова в бою за два титула, завершил карьеру. Об этом сообщил редактор talkSPORT Майкл Бенсон.

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«Райан Барнетт объявил, что ушел из бокса в возрасте 27 лет из-за травм: «Хоть мой выход на пенсию вызван травмами, у меня на сердце полное удовлетворение и благодарность. Я осуществил свою детскую мечту и обеспечил свое будущее здоровье», — опубликовал на своей странице в твиттере Бенсон.

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Напомним, что объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в легчайшем весе между Жакияновым и Барнеттом прошел осенью 2017 года в Белфасте. По итогам 12 раундов судейским решением победил британец: 110−118, 112−116, 109−119.

Однако Барнетт не прошел обязательный допинг-тест после боя, и команда Жакиянова подала протест в IBF и WBA. Но протест не был даже рассмотрен Британским советомпо боксу. Разочарованный такой несправедливостью Жакиянов решил завершить карьеру.

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