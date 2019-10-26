Победивший Жакиянова в бою за два титула чемпиона мира британский боксер завершил карьеру в 27 лет

«Райан Барнетт объявил, что ушел из бокса в возрасте 27 лет из-за травм: «Хоть мой выход на пенсию вызван травмами, у меня на сердце полное удовлетворение и благодарность. Я осуществил свою детскую мечту и обеспечил свое будущее здоровье», — опубликовал на своей странице в твиттере Бенсон.

Напомним, что объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в легчайшем весе между Жакияновым и Барнеттом прошел осенью 2017 года в Белфасте. По итогам 12 раундов судейским решением победил британец: 110−118, 112−116, 109−119.