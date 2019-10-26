«Это спорт молодых». Тайсон Фьюри обмолвился о завершении карьеры после трех боев
31-летний британский
31-летний британский
Если обойдется без
«Не думаю, что проведу еще много поединков. Возможно, максимум три. И на этом все, — приводит слова Тайсона vRINGe.com со ссылкой на его интервью PA Sport. — Понятия не имею, в чем была мотивация того же Кличко. Сдается мне, я приближаюсь к концу своей боксерской карьеры в зрелом 31-летнем возрасте. Это спорт молодых, а у меня уже было мое время на вершине мира. Еще несколько поединков — и я буду расслабляться
Напомним, что в декабре прошлого года Фьюри и Уайлдер не смогли определить сильнейшего, завершив бой вничью.