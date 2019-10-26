«Это спорт молодых». Тайсон Фьюри обмолвился о завершении карьеры после трех боев

Если обойдется без форс-мажоров, в феврале следующего года Фьюри ждет реванш с нынешним чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. А уже 31 октября он дебютирует в прорестлинге на шоу WWE в Саудовской Аравии против гиганта Брона Строумена.

«Не думаю, что проведу еще много поединков. Возможно, максимум три. И на этом все, — приводит слова Тайсона vRINGe.com со ссылкой на его интервью PA Sport. — Понятия не имею, в чем была мотивация того же Кличко. Сдается мне, я приближаюсь к концу своей боксерской карьеры в зрелом 31-летнем возрасте. Это спорт молодых, а у меня уже было мое время на вершине мира. Еще несколько поединков — и я буду расслабляться где-нибудь на пляже».