Казахстанские боксеры завоевали два «золота» на турнире в Китае

Команду Казахстана в главных поединках представили четыре спортсмена. Двоим из них удалось одержать победы.

Так, золотые медали завоевали Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) и Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов).

С серебряными наградами завершили выступление Дильмурат Мижитов (до 64 килограммов) и Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма).