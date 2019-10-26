Казахстанские боксеры завоевали два «золота» на турнире в Китае
На Всемирных военных играх в китайском Ухане состоялся финальный день соревнований по боксу, сообщает Olympic.kz.
На Всемирных военных играх в китайском Ухане состоялся финальный день соревнований по боксу, сообщает Olympic.kz.
Команду Казахстана в главных поединках представили четыре спортсмена. Двоим из них удалось одержать победы.
Так, золотые медали завоевали Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) и Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов).
С серебряными наградами завершили выступление Дильмурат Мижитов (до 64 килограммов) и Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма).
Ранее «бронзу» завоевали Тимур Нурсеитов (до 75 килограммов) и Аят Маржикпаев (до 81 килограмма).