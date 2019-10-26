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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Арман Рысбек за минуту одержал досрочную победу в вечере бокса в Алматы

Казахстанский боксер Арман Рысбек одержал победу в андеркарте вечера бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 26 октября, он принял участие в шоу во дворце спорта имени Балуана Шолака, где вышел на ринг против Мухитдина Раджапбаева из Узбекистана.

Поединок второго среднего веса завершился уже на первой минуте первого раунда победой казахстанца техническим нокаутом.

Сначала Рысбек отправил Раджапбаева в нокдаун, а затем угол узбекистанца выбросил на ринг полотенце. Для казахстанца эта победа стала седьмой в профи и шестой досрочной.

Напомним, в главном бою вечера бокса казахстанец Канат Ислам (26−0, 21 KO) встретится с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО). На кону боя будет стоять второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, принадлежащий казахстанцу.

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