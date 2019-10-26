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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж выиграл в андеркарте у Каната Ислама и впервые в карьере провел полный бой

Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал победу в андеркарте вечера бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках шоу во дворце спорта имени Балуана Шолака его соперником был представитель Беларуси Юрий Быховцев. Ранее Мырсатаев досрочно выиграл все свои шесть боев в профи, но на этот раз провел в ринге полный бой. По итогам восьми раундов казахстанец выиграл судейским решением.

Отметим, что соперник казахстанца не выходил в ринг больше года — предыдущий поединок он провел в августе 2018-го.

Напомним, в главном бою вечера бокса казахстанец Канат Ислам (26−0, 21 KO) встретится с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО). На кону боя будет стоять второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, принадлежащий казахстанцу.

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