Казахстанский супертяж выиграл в андеркарте у Каната Ислама и впервые в карьере провел полный бой

В рамках шоу во дворце спорта имени Балуана Шолака его соперником был представитель Беларуси Юрий Быховцев. Ранее Мырсатаев досрочно выиграл все свои шесть боев в профи, но на этот раз провел в ринге полный бой. По итогам восьми раундов казахстанец выиграл судейским решением.