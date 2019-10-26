Казахстанский супертяж выиграл в андеркарте у Каната Ислама и впервые в карьере провел полный бой
Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал победу в андеркарте вечера бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев одержал победу в андеркарте вечера бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках шоу во дворце спорта имени Балуана Шолака его соперником был представитель Беларуси Юрий Быховцев. Ранее Мырсатаев досрочно выиграл все свои шесть боев в профи, но на этот раз провел в ринге полный бой. По итогам восьми раундов казахстанец выиграл судейским решением.
Отметим, что соперник казахстанца не выходил в ринг больше года — предыдущий поединок он провел в августе 2018-го.
Напомним, в главном бою вечера бокса казахстанец Канат Ислам (26−0, 21 KO) встретится с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО). На кону боя будет стоять второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, принадлежащий казахстанцу.