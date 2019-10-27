Канат Ислам защитил второстепенный титул от WBO
Канат Ислам защитил принадлежащий ему второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Канат Ислам защитил принадлежащий ему второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок казахстанского
Соперником Ислама стал Уолтер Каутондоква из Намибии. Поединок продлился все десять запланированных раундов и завершился победой казахстанца решением судей.
Свой титул Ислам завоевал в июле этого года, победив в бою за вакантный пояс доминиканца Хулио де Хесуса.
Перед защитой менеджер Ислама Нельсон Лопес заявил о намерении организовать в Казахстане бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).