Канат Ислам защитил второстепенный титул от WBO

Поединок казахстанского боксера-профессионала стал главным на вечере бокса, который прошел в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Соперником Ислама стал Уолтер Каутондоква из Намибии. Поединок продлился все десять запланированных раундов и завершился победой казахстанца решением судей.

Свой титул Ислам завоевал в июле этого года, победив в бою за вакантный пояс доминиканца Хулио де Хесуса.