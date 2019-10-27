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26 октября, источник: Vesti.kz

Канат Ислам защитил второстепенный титул от WBO

Канат Ислам защитил принадлежащий ему второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок казахстанского боксера-профессионала стал главным на вечере бокса, который прошел в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Соперником Ислама стал Уолтер Каутондоква из Намибии. Поединок продлился все десять запланированных раундов и завершился победой казахстанца решением судей.

Свой титул Ислам завоевал в июле этого года, победив в бою за вакантный пояс доминиканца Хулио де Хесуса.

Перед защитой менеджер Ислама Нельсон Лопес заявил о намерении организовать в Казахстане бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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