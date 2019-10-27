«Канело просто убьет его». Прогнозы на бой Ковалев — Альварес
Но есть и те, кто верит в русского Крашера.
Но есть и те, кто верит в русского Крашера.
Совсем немного времени остается до решающего боя в карьере Сергея Ковалева. Самый кассовый боксер современности Сауль Альварес поднялся аж на две весовые категории, чтобы отобрать пояс у Крашера. Звезды бокса и эксперты активно делают прогнозы на этот поединок.
Андре Уорд, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, дважды побеждал Ковалева.
Я склоняюсь к победе Сауля Альвареса. Сергей Ковалев больше не Крашер. Он просто Сергей Ковалев. Он до сих пор опасный парень, но только в первой половине боя. Если Альварес не будет перегруженным и правильно наберет вес, то он замучит Ковалева. Все понимают, что Сергей не справляется с ударами по корпусу и не знает, как защищаться, когда соперник прорывается на ближнюю дистанцию. Я думаю, что Канело остановит Ковалева в поздних раундах, примерно в 11-м или 12-м.
Оскар Де Ла Хойя,
Канело — лучший боец вне зависимости от весовых категорий и крупнейшая звезда в боксе. Сейчас Альварес хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях в бою против одного из самых опасных бойцов последних лет. Я уверен, что Сауль остановит Ковалева.
Фредди Роуч, известный американский тренер.
Альварес просто убьет Ковалева. Ему просто надо оставаться в полутяжелом весе и никогда не возвращаться обратно. Когда боксеры после подъема в новый дивизион пытаются вернуться в свою старую весовую категорию, это всегда заканчивается провалом. Если ты поднялся в весе, оставайся там. Я считаю, что Канело станет только лучше как боксер. Он устал гонять вес. Он может быть гораздо сильнее.
Кейн Веласкес,
Канело побьет Ковалева. У него отличные навыки. Где Сауль сейчас? На вершине этого спорта. Его стиль и техника на очень хорошем уровне. Защита также при нем. Да, в этом виде спорта все может случиться, и оба парня очень мастеровитые, но я думаю, что Канело победит за счет своего сердца и мастерства.
Джон Дэвид Джексон, бывший тренер Ковалева.
Я выберу Канело по многим причинам. Он не принял бы этот бой, если бы не знал, что победит. Почему Альварес принял этот бой? Он увидел некоторые вещи в последнем бою Ковалева, которые дали ему понять, что он сможет выиграть. Одна из вещей заключается в том, что Сауль должен держаться близко. Сергею нужно расстояние, чтобы пробить. Он адский панчер. Вы должны сократить это расстояние. Канело достаточно умен, чтобы сблизиться и перейти к работе по корпусу.
План был создан, когда Уорд сделал это, а потом Ярд пытался сделать то же самое. Это корпус, атака по нему потрясает Ковалева, потому что он не привык драться в инфайтинге, его тело слабо. Ковалев слабый по многим причинам, но это не моя проблема. Это его проблема. Канело не собирается драться с
Каллум Джонсон, британский профессиональный боксер.
Ковалев самый слабый из чемпионов. Я думаю, что Канело победит. Лучшие года Ковалева давно позади. Не поймите меня неправильно, это большое испытание для Канело, потому что он перепрыгивает через две весовые категории, а Ковалев все еще опасен. Но все мы знаем, насколько Канело сейчас хорош. Не могу дождаться этого поединка.
Абель Санчес, известный американский тренер.
Ковалев был в моем зале на протяжении полутора лет. Встреча с Канело это сложный бой для Сергея. Думаю, Сауль будет для него слишком быстр. Я считаю, что Альварес хорошо будет работать по корпусу. Он невысокий парень, который будет пролезать на ближнюю дистанцию и бить Ковалева по туловищу.
Александр Гвоздик,
Бой Канело — Ковалев будет очень интересным. Считаю, что
Бадди Макгирт, тренер Ковалева.
Я в восторге от этого боя. Думаю, что команда Альвареса связалась не с тем ветераном, когда выбрали Сергея. Им нужно было найти
Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC.
Я никогда не делаю прогнозы. Если вы хотите узнать, кого я хочу увидеть победителем, то, конечно, это Канело. Я хочу, чтобы он выиграл. Канело, на мой взгляд, является хорошим боксером. Мне он нравится. А кто выиграет, я не знаю.
Геннадий Головкин,
Не знаю, способен ли Ковалев побить Канело. Альварес будет чувствовать себя в этой весовой категории вполне комфортно. Шансы будут у обоих. У Ковалева есть ряд преимуществ, как и у Канело. Я соглашусь, что этот поединок — хороший сюрприз для фанатов бокса. Он будет интересным. Хорошо, что Ковалев получил этот бой, ведь он принесет ему много денег. Это отличная сделка для Сергея. Поединок с Канело принесет ему много бонусов. Мне нравится этот бой, так как он действительно поможет Ковалеву.
Джонатон Бэнкс,
Хотя Канело меньше, а его оппонент крупнее, разница между ними не слишком большая. Этот бой можно сравнить с противостоянием Роя Джонса и Джона Руиса. Джонс оказался слишком быстрым, чтобы Руис поймал его. Этот фактор определил исход их боя.
Я думаю, что поединок Альварес — Ковалев может пойти по аналогичному сценарию. В этом бою возможны два варианта развития событий: либо Канело замедлится, позволив Ковалеву попасть и потрясти себя, либо он остановит Сергея с помощью ударов по корпусу. Я ставлю на один из этих исходов.
Аналитики также ставят на Канело. Его победа котируется за 1.27. На Ковалева предлагается ставить за 3.75.
Вероятность того, что бой продлится все 12 раундов, оценивается коэффициентом 1.72. За 2.10 можно поставить на досрочную победу одного из боксеров.
По материалам BoxingScene, Boxing News 24, WBN, Fight Hub TV