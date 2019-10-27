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09:05 (мск), источник: ТАСС

Британец Тэйлор стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 27 октября. Британец Джош Тэйлор стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг и завоевал Кубок Мохаммеда Али. В 12-раундовом финальном поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у американца Реджиса Прогрейса по очкам.

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Источник: Reuters

Тэйлор защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также завоевал звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В активе 28-летнего британца теперь 16 побед (12 — нокаутом), ни одного поражения. Тэйлор впервые защитил пояс IBF, которым владел с мая этого года.

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Прогрейс не сумел впервые защитить титул суперчемпиона мира по версии WBA, которым владел с апреля этого года, и во второй раз — бриллиантовый пояс WBC. В активе 30-летнего Прогрейса теперь 24 победы (20 — нокаутом), одно поражение.

Тэйлор в ¼ финала WBSS победил американца Райана Мартина техническим нокаутом в седьмом раунде, в ½ финала — белоруса Ивана Баранчика решением судей. Прогрейс в четвертьфинале выиграл у британца Терри Флэнагана решением судей, в полуфинале — у белоруса Кирилла Релиха техническим нокаутом в шестом раунде.


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Всемирная боксерская суперсерия — турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).

Во втором сезоне также пройдут финалы в весе до 53,52 кг между филиппинцем Нонито Донэйром и японцем Наоей Иноуэ (7 ноября, Саитама, Япония) и в категории до 90,71 кг между кубинцем Юниэлем Дортикосом и Майрисом Бриедисом из Латвии (место и дата пока не определены).

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