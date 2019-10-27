Призер Олимпиады-2016 из США выиграл первый чемпионский титул в профи
Американский боксер Шакур Стивенсон завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американский боксер Шакур Стивенсон завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он встречался со своим соотечественником Джоэтом Гонсалесом и победил его единогласным решением судей со счетом 119−109. Поединок прошел в
Таким образом, 22-летний Стивенсон одержал 13-ю победу в 13 боях в профи, семь из которых завершил досрочно. 26-летний Гонсалес потерпел первое поражение в карьере при 23 победах, 14 из которых досрочные.
Стоит отметить, что Стивенсон является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в весе до 56 килограммов, двукратным чемпионом мира среди юниоров 2013 и 2014 годов и олимпийским чемпионом среди юниоров 2014 года.