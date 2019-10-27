Аким Алматы высказался о победе Каната Ислама над экс-претендентом на титул чемпиона мира
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поделился в Instagram своими впечатлениями о бое Каната Ислама и опубликовал фото с боксером, сообщает Tengrinews.kz.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поделился в Instagram своими впечатлениями о бое Каната Ислама и опубликовал фото с боксером, сообщает Tengrinews.kz.
«Титульный бой Каната Ислама завершился победой. Канат сразился с боксером из Намибии Уолтером Каутондоквой за чемпионский пояс WBO International в первом среднем весе. 10 раундов непростого боя и переживаний болельщиков. Но Канат показал волю к победе, стойкость и силу духа. Поздравляю с 27-й победой, Чемпион!» — написал Сагинтаев.
Бой Каната Ислама прошел накануне во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы и завершился победой казахстанского боксера.
Намибийский боксер Уолтер Каутондоква отказался общаться с журналистами после поражения от казахстанца. Покидая ринг, он сказал только, что результат поединка является несправедливым.
Отметим, что год назад Каутондоква дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением американцу Деметриусу Андраде.