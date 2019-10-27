Boxingscene назвал своего победителя боя между Канатом Исламом и экс-претендентом на титул чемпиона мира

В нем победу единогласным решением судей со счетом 97−92 (дважды) и 99−92 одержал Ислам.

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Стоит отметить, что в пятом раунде Ислам отправил намибийца в нокдаун.

При этом авторитетный сайт Boxingscene, пишущий о боксе, отдал победу в этом поединке Каутондокве со счетом 95−94. Уходя из ринга Каутондоква сказал, что результат поединка является несправедливым, и не стал общаться с прессой.