Boxingscene назвал своего победителя боя между Канатом Исламом и экс-претендентом на титул чемпиона мира
26 октября в Алматы состоялся бой между казахстанцем Канатом Исламом и намибийцем Уолтером Каутондоквой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26 октября в Алматы состоялся бой между казахстанцем Канатом Исламом и намибийцем Уолтером Каутондоквой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В нем победу единогласным решением судей со счетом 97−92 (дважды) и 99−92 одержал Ислам.
Стоит отметить, что в пятом раунде Ислам отправил намибийца в нокдаун.
При этом авторитетный сайт Boxingscene, пишущий о боксе, отдал победу в этом поединке Каутондокве со счетом 95−94. Уходя из ринга Каутондоква сказал, что результат поединка является несправедливым, и не стал общаться с прессой.
Напомним, год назад Каутондоква дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением американцу Деметриусу Андраде.