В Федерации профибокса Казахстана объяснили, почему бой Ислама с Каутондоква был десятираундовым

«Этот бой был сертифицирован супервайзером WBO. Так как бой не был чемпионским, то он может быть десятираундовым. Хотя, даже
Согласно информации Boxrec, поединок за титул WBO International в первом среднем весе изначально был рассчитан на 12 раундов.
Напомним, поединок прошел 26 октября в Алматы и стал главным событием вечера бокса.
Победу в нем единогласным решением судей со счетом 97−92 (дважды) и 99−92 одержал Ислам. Причем в пятом раунде казахстанец отправил намибийца в нокдаун.
Год назад Каутондоква дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением американцу Деметриусу Андраде.