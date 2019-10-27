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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

В Федерации профибокса Казахстана объяснили, почему бой Ислама с Каутондоква был десятираундовым

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему поединок казахстанца Каната Ислама и намибийца Уолтера Каутондоква состоял из десяти, а не 12-ти раундов.

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«Этот бой был сертифицирован супервайзером WBO. Так как бой не был чемпионским, то он может быть десятираундовым. Хотя, даже ринг-анонсер и все мы думали, что будет 12 раундов. Тем не менее, супервайзер привезла записки на десять раундов. Такое решение принимается с согласия обоих сторон. Это значит, что и стороны Ислама и Каутондоква знали о десятираундовом бое», — сказал Демьяненко.

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Согласно информации Boxrec, поединок за титул WBO International в первом среднем весе изначально был рассчитан на 12 раундов.

Напомним, поединок прошел 26 октября в Алматы и стал главным событием вечера бокса.

Победу в нем единогласным решением судей со счетом 97−92 (дважды) и 99−92 одержал Ислам. Причем в пятом раунде казахстанец отправил намибийца в нокдаун.

Год назад Каутондоква дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением американцу Деметриусу Андраде.

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