В Федерации профибокса Казахстана объяснили, почему бой Ислама с Каутондоква был десятираундовым

«Этот бой был сертифицирован супервайзером WBO. Так как бой не был чемпионским, то он может быть десятираундовым. Хотя, даже ринг-анонсер и все мы думали, что будет 12 раундов. Тем не менее, супервайзер привезла записки на десять раундов. Такое решение принимается с согласия обоих сторон. Это значит, что и стороны Ислама и Каутондоква знали о десятираундовом бое», — сказал Демьяненко.