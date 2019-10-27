Названа причина, почему бой Ислама с экс-претендентом на титул чемпиона мира обслуживали казахстанские судьи

«Должны были быть двое казахстанских и двое иностранных судей. Однако поляк не смог прилететь. Я не знаю, по какой причине. Именно поэтому поединок обслуживали казахстанские судьи с лицензией WBO. Это решение приняла супервайзер организации. Такая практика возможна, ведь бой не был чемпионским. Хотя выглядит не очень хорошо, но решение принимала супервайзер. Этот вопрос был не в моей компетенции», — сказал Демьяненко.

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Поединок прошел 26 октября в Алматы и стал главным событием вечера бокса. Победу в нем единогласным решением судей со счетом 97−92 (дважды) и 99−92 одержал Ислам. В пятом раунде казахстанец отправил намибийца в нокдаун. Полное видео боя можно посмотреть здесь.

При этом авторитетный сайт Boxingscene, пишущий о боксе, отдал победу в этом поединке Каутондокве со счетом 95−94. Уходя из ринга Каутондоква сказал, что результат поединка является несправедливым, и не стал общаться с прессой.

Сегодня, 27 октября, стало известно, что Ислам провел четыре раунда из десяти со сломанной рукой.