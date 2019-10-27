«GGG все тот же». Легендарный комментатор оценил бой Головкина за два титула

«Вы знаете, нужно сказать, что в этом бою был повод для того, чтобы мнения людей разошлись. Во-первых, удивил Деревянченко. Я не ожидал, что он будет так здорово выглядеть в этом поединке. А во-вторых, у меня такое ощущение, что Головкин, как мне кажется, просто устал. Вот что-то проглядывалось… Что-то проглядывалось, в основном на мастерстве, на физическом опыте все это делается и, в то же время, той искры куража, которая была у него прежде, не просматривалось. А Деревянченко выглядел здорово, ничего не скажешь. Головкин все тот же, однако в нем не было прежнего блеска. Все это было не так отшлифовано, как раньше. Это во-первых, а во-вторых, возможно, это болезнь на нем сказалась. Потому что даже легкое недомогание ведет к тяжелым последствиям в исполнительском мастерстве. Деревянченко же в бою с Головкиным был упорным, достаточно техничным, у него была хорошая скорость. В общем, то, что сейчас и нужно боксу», — сказал Гендлин.