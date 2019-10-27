Ковалев назвал главную мотивацию для победы над «Канело»
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) рассказал о мотивации в предстоящем поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) рассказал о мотивации в предстоящем поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).
«Бой с Бетербиевым — главная мотивация для победы над Канело, — написал Ковалев в соцсетях. — Я не думаю о том, что “Канело” сможет меня побить, ведь я делаю свою работу, чтобы победить его. Я действительно очень мотивирован. В прошлую пятницу я смотрел поединок Бетербиева против Гвоздика. Бой с Бетербиевым — огромная мотивация для меня. Я никогда не дрался с ним в профи, но очень этого хочу. Сейчас это моя главная мотивация для победы над “Канело” 2 ноября».
Поединок Ковалев — Альварес состоится на арене MGM Grand в