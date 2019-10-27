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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Ковалев назвал главную мотивацию для победы над «Канело»

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) рассказал о мотивации в предстоящем поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).

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«Бой с Бетербиевым — главная мотивация для победы над Канело, — написал Ковалев в соцсетях. — Я не думаю о том, что “Канело” сможет меня побить, ведь я делаю свою работу, чтобы победить его. Я действительно очень мотивирован. В прошлую пятницу я смотрел поединок Бетербиева против Гвоздика. Бой с Бетербиевым — огромная мотивация для меня. Я никогда не дрался с ним в профи, но очень этого хочу. Сейчас это моя главная мотивация для победы над “Канело” 2 ноября».

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Ковалев — Альварес состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.

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