«Не лучший вечер Каната». WBO отреагировала на победу Ислама в титульном бою

Поединок прошел 26 октября в Алматы и завершился победой Ислама единогласным решением судей, а видео всех десяти раундов можно посмотреть здесь. Этот результат помог казахстанцу впервые защитить второстепенный титул WBO International в среднем весе.

«Значительных усилий и прочности не хватило Каутондокве, чтобы убедить судей. Ислам выиграл единогласным решением. Ислам, рекордс которого стал 27−0 (21 КО), идет восьмым в рейтинге WBO и, скорее всего, поднимется выше. Это был не лучший вечер для Каната, но он сделал достаточно, чтобы выиграть и получить решение в свою пользу», — пишет сайт WBO.