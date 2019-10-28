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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Не лучший вечер Каната». WBO отреагировала на победу Ислама в титульном бою

Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте представила отчет о бое между казахстанцем Канатом Исламом (27−0, 21 КО) и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО).

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Поединок прошел 26 октября в Алматы и завершился победой Ислама единогласным решением судей, а видео всех десяти раундов можно посмотреть здесь. Этот результат помог казахстанцу впервые защитить второстепенный титул WBO International в среднем весе.

«Значительных усилий и прочности не хватило Каутондокве, чтобы убедить судей. Ислам выиграл единогласным решением. Ислам, рекордс которого стал 27−0 (21 КО), идет восьмым в рейтинге WBO и, скорее всего, поднимется выше. Это был не лучший вечер для Каната, но он сделал достаточно, чтобы выиграть и получить решение в свою пользу», — пишет сайт WBO.

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