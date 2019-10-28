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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным боксер выиграл нокаутом 16-й подряд бой и завоевал титул от WBC

Украинец Сергей Богачук нокаутировал американца Тайрона Брансона и завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой по правилам десяти раундов стал главным событием вечера бокса в Голливуде (штат Калифорния, США).

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В третьей трехминутке Богачук впервые отправил соперника в нокдаун, а в четвертой Брансон еще дважды побывал на канвасе, после чего рефери сразу остановил поединок.

Для 24-летнего Богачука эта победа стала 16-й досрочной в 16 боях в профи, а 34-летний Брансон потерпел восьмое поражение при 28 победах (25 нокаутом) и двух ничьих.

Организатором вечера бокса Богачук — Брасон выступил промоутер Том Леффлер, который представляет интересы украинца и чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). В июле он сравнил Богачука с казахстанцем.

В профи Богачук дебютировал в марте 2017 года, а все бои провел под руководством тренера Абеля Санчеса. С 2010 по апрель 2019 года с Санчесом работал и Головкин.

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