Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
47
Хоккей. НХЛ
27.10
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
45
Футбол. Зарубежный
27.10
ПСЖ
Марсель
40
Футбол. Зарубежный
27.10
Осасуна
Валенсия
31
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз
26
Футбол. Зарубежный
27.10
Фиорентина
Лацио
12
Все события
Фоторепортажи
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Юный боксер из Казахстана после успешного дебюта в профи получил первый бой за границей

18-летний казахстанский боксер первого полусреднего веса Нурдос Толебай (1−0) узнал дату и место второго боя в профи, сообщает компания MTK Kazakhstan.

Наверх

22 ноября Толебай выступит на турнире Rotunda Rumble II в Дубае. Вечер бокса в ОАЭ организует компания MTK Global, а из казахстанцев в нем также примет участие 25-летний Абилхайыр Шегалиев (7−0, 4 КО), выступающий в первом среднем весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В профи Толебай дебютировал 12 октября, когда в Алматы по итогам четырех раундов единогласным решением победил 22-летнего грузина Торнике Канделаки (4−6, 3 КО). В любителях боксер из Туркестана доходил до финала юношеского чемпионата Казахстана.

Читайте также
Чемпион мира рассказал о жене из Казахстана и ответил на предложение перейти в "Астану" или "Кайрат"
Тренеры «Спартака» и «Локомотива» подвели итоги столичного дерби
ПСЖ разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
«Краснодар» в меньшинстве потерял очки в домашнем матче ЧР
Шайба россиянина помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
Игрок МЮ не появится на поле в течение следующего месяца
Из-за крупного поражения «Уфа» отказалась от заработанных премий
«Бостон» победил «Рейнджерс». Пастрняк отдал 5 голевых передач
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь