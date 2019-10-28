Юный боксер из Казахстана после успешного дебюта в профи получил первый бой за границей
18-летний казахстанский боксер первого полусреднего веса Нурдос Толебай (1−0) узнал дату и место второго боя в профи, сообщает компания MTK Kazakhstan.
18-летний казахстанский боксер первого полусреднего веса Нурдос Толебай (1−0) узнал дату и место второго боя в профи, сообщает компания MTK Kazakhstan.
22 ноября Толебай выступит на турнире Rotunda Rumble II в Дубае. Вечер бокса в ОАЭ организует компания MTK Global, а из казахстанцев в нем также примет участие 25-летний Абилхайыр Шегалиев (7−0, 4 КО), выступающий в первом среднем весе.
В профи Толебай дебютировал 12 октября, когда в Алматы по итогам четырех раундов единогласным решением победил 22-летнего грузина Торнике Канделаки (4−6, 3 КО). В любителях боксер из Туркестана доходил до финала юношеского чемпионата Казахстана.