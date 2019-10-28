Юный боксер из Казахстана после успешного дебюта в профи получил первый бой за границей

22 ноября Толебай выступит на турнире Rotunda Rumble II в Дубае. Вечер бокса в ОАЭ организует компания MTK Global, а из казахстанцев в нем также примет участие 25-летний Абилхайыр Шегалиев (7−0, 4 КО), выступающий в первом среднем весе.