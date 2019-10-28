Казахстанский боксер сыграл свадьбу после второй подряд медали на чемпионате мира
Бронзовый призер чемпионатов мира-2017 и 2019 Абылайхан Жусупов сыграл свадьбу, сообщает
Бронзовый призер чемпионатов мира-2017 и 2019 Абылайхан Жусупов сыграл свадьбу, сообщает
Избранницей 22-летнего Жусупова стала Индира Рахимберлина, которая руководит танцевальным ансамблем Shamshyraq. Свадьба прошла в Караганде.
Напомним, что в полуфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге Жусупов проиграл россиянину Андрею Замковому. В 2017-м казахстанец дошел до финала чемпионата Азии, а в 2016-м в возрасте 19 лет выступал на Олимпиаде в Рио, но проиграл в первом же поединке и после Игр сменил весовую категорию.