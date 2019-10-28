Казахстанский боксер сыграл свадьбу после второй подряд медали на чемпионате мира

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге Жусупов проиграл россиянину Андрею Замковому. В 2017-м казахстанец дошел до финала чемпионата Азии, а в 2016-м в возрасте 19 лет выступал на Олимпиаде в Рио, но проиграл в первом же поединке и после Игр сменил весовую категорию.