Чемпион мира по боксу пришел на помощь незнакомцу и оттащил его машину с дороги
Американский боксер Энди Руис помог незнакомцу оттолкать заглохший автомобиль с дороги. Видеозапись опубликована в
Американский боксер Энди Руис помог незнакомцу оттолкать заглохший автомобиль с дороги. Видеозапись опубликована в
По данным The Sun, Руис вместе с другом ехал в своей машине, когда заметил мужчину, который пытался укатить свой автомобиль с проезжей части. Боксер попросил остановиться, вышел из салона и помог переместить сломанную машину в безопасное место.
Руис — действующий чемпион мира в тяжелом весе. Американец завладел четырьмя поясами благодаря победе над британцем Энтони Джошуа.