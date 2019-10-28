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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по боксу пришел на помощь незнакомцу и оттащил его машину с дороги

Американский боксер Энди Руис помог незнакомцу оттолкать заглохший автомобиль с дороги. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sky Sports Boxing.

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По данным The Sun, Руис вместе с другом ехал в своей машине, когда заметил мужчину, который пытался укатить свой автомобиль с проезжей части. Боксер попросил остановиться, вышел из салона и помог переместить сломанную машину в безопасное место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руис — действующий чемпион мира в тяжелом весе. Американец завладел четырьмя поясами благодаря победе над британцем Энтони Джошуа. Бой-реванш пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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