Как в Казахстане посмотреть бой «Канело» — Ковалев

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Поединок станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе.

На его кону будет стоять только титул Ковалева, а Альварес попытается покорить четвертую для себя категорию.

В андеркарте предстоящего вечера выступит казахстанец Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО), интересы которого, как и Ковалева, представляют менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events. Соперником средневеса по бою за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) будет мексиканец Кристиан Оливас (16−5, 13 КО).