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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Как в Казахстане посмотреть бой «Канело» — Ковалев

2 ноября состоится бой между чемпионом WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и обладателем титула WBO в полутяжелом дивизионе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе.

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На его кону будет стоять только титул Ковалева, а Альварес попытается покорить четвертую для себя категорию.

В андеркарте предстоящего вечера выступит казахстанец Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО), интересы которого, как и Ковалева, представляют менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events. Соперником средневеса по бою за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) будет мексиканец Кристиан Оливас (16−5, 13 КО).

Вечер бокса Альварес — Ковалев, включая и бой Нурсултанова, в Казахстане в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. По времени Нур-Султана шоу пройдет уже утром 3 ноября. Трансляция на Qazsport стартует в 06:25, а на Qazaqstan — в 07:00.

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