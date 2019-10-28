Как в Казахстане посмотреть бой «Канело» — Ковалев

Поединок станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе.
На его кону будет стоять только титул Ковалева, а Альварес попытается покорить четвертую для себя категорию.
В андеркарте предстоящего вечера выступит казахстанец Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО), интересы которого, как и Ковалева, представляют менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events. Соперником средневеса по бою за титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) будет мексиканец Кристиан Оливас (16−5, 13 КО).
Вечер бокса Альварес — Ковалев, включая и бой Нурсултанова, в Казахстане в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. По времени Нур-Султана шоу пройдет уже утром 3 ноября. Трансляция на Qazsport стартует в 06:25, а на Qazaqstan — в 07:00.