Тайсон Фьюри собрался в ММА и попросил помощи у Макгрегора

«Мы увидим дебют Тайсона Фьюри в ММА в этом году. Тайсон Фьюри пришел править», — объявил боксер. Также он рассказал, что разговаривал с ирландским бойцом Конором Макгрегором о том, чтобы начать тренироваться вместе с ним. По словам Фьюри, Макгрегор позвал его в Дублин в любое удобное для него время.