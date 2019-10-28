«Мы имеем право на реванш». Соперник Ислама раскрыл детали контракта и пожаловался на судейство в бою за титул WBO

Поединок прошел 26 октября в Алматы и завершился победой Ислама единогласным решением судей. Таким образом казахстанец впервые защитил второстепенный титул WBO International в среднем весе.
«Мы получили контракт на десятираундовый бой. Этот формат был определен с самого начала. Это была отличная битва для фанатов бокса. Я уверен, что всем понравилось! Соперники хорошо подготовлены и могут провести еще один бой. Конечно, если оба лагеря смогут договориться о реванше. Наверняка после такого близкого поединка мы имеем право на реванш. Мы согласны провести его в Казахстане. Я уверен, что фанаты, телевидение и спонсоры поддержат эту инициативу. Это будет одним из крупнейших событий в вашей стране. Если говорить о негативном, то для Уолтера это была плохая ночь. Я уверен, что судьям этого боя больше нельзя позволять работать на больших боях. Мы признали бы справедливое поражение, но судьи посчитали, что Уолтер выиграл всего два раунда. Вы правда с этим согласны? Подсчитаем карточки судей — и выходит, что даже если Уолтер дважды отправит Ислама в нокдаун, то все равно проиграет бой. Разве это справедливо?» — отметил Тобиас..
Позднее Каутондоква назвал итог боя несправедливым. Между тем, в Федерации профи-бокса Казахстана объяснили, почему поединок судили казахстанцы, а формат сменили с 12 на десять раундов. После боя стало известно, что Ислам боксировал с травмой руки.
Напомним, год назад Каутондоква претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и единогласным решением проиграл американцу Деметриусу Андраде.