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28 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж взлетел на 77 позиций в рейтинге после победы в андеркарте Ислама

Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев взлетел на 77 позиций в рейтинге после седьмой победы в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: inform.kz

В минувшие выходные в Алматы 34-летний Мырсатаев победил решением судей белоруса Юрия Быховцева (10−18−3, 5 КО). Казахстанец впервые в карьере провел полный бой. Предыдущие шесть он завершил досрочно.

После победы Мырсатаев переместился на 114-е место в рейтинге BoxRec своего дивизиона.

Напомним, что главным событием вечера бокса в Алматы стал бой между казахстанцем Канатом Исламом (26−0, 21 KO) и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО). Поединок продлился десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Исламу, отстоявшему второстепенный титул WBO International в среднем весе. При этом Каутондоква в пятом раунде побывал в нокдауне.

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