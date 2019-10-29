Хантер проведет поединок с Поветкиным 7 декабря в Саудовской Аравии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский
На своей странице в Instagram 31-летний Хантер разместил постер боя, который должен пройти 7 декабря.
Ранее в октябре глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил РИА Новости, что переговоры о бое Поветкина и Хантера проходят в положительном ключе, но у российского боксера есть и другие варианты.
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету Хантера 18 побед при единственном поражении от Александра Усика. В своем последнем бою Хантер 13 сентября единогласным решением судей нанес первое в карьере поражение россиянину Сергею Кузьмину.