Казахстанец совершил рывок на 325 мест в рейтинге после победы нокаутом над узбекским боксером

В минувшие выходные в рамках вечера бокса в Алматы 29-летний Рысбек встречался с Мухитдином Раджапбаевым из Узбекистана (10−7−1, 7 КО).

Читайте также Казахстанец Арман Рысбек за минуту одержал досрочную победу в вечере бокса в Алматы

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом, когда казахстанец отправил соперника в нокаут.

Этот успех позволил Рысбеку совершить рывок в рейтинге BoxRec второго среднего веса и расположиться на 201-м месте.