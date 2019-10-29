Казахстанец совершил рывок на 325 мест в рейтинге после победы нокаутом над узбекским боксером

В минувшие выходные в рамках вечера бокса в Алматы 29-летний Рысбек встречался с Мухитдином Раджапбаевым из Узбекистана (10−7−1, 7 КО).
Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом, когда казахстанец отправил соперника в нокаут.
Этот успех позволил Рысбеку совершить рывок в рейтинге BoxRec второго среднего веса и расположиться на 201-м месте.
Напомним, что главным событием вечера бокса в Алматы стал бой за титул WBO International в среднем весе между его обладателем казахстанцем Канатом Исламом (26−0, 21 KO) и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО). В пятом раунде претендент оказался в нокдауне, но сумел достоять до финального гонга. По итогам десяти раундов судьи отдали победу Исламу.