Головкин или «Канело»? Аналитик назвал лучшего средневеса в мире

«Альварес заслуживает того, чтобы считаться лучшим в 160 фунтах, потому что он побил Головкина и Джейкобса. Больше ни один из средневесов не имеет этих двух побед. Меня не волнует, что “Канело” провел лишь три боя в 160 фунтах. На данный момент он заслуживает первого места», — написал автор в своей рубрике.