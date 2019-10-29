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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин или «Канело»? Аналитик назвал лучшего средневеса в мире

Аналитик популярного портала Boxingscene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение по поводу лучшего средневеса в мире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По его словам, таковым является мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), владеющий титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в средней категории.

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«Альварес заслуживает того, чтобы считаться лучшим в 160 фунтах, потому что он побил Головкина и Джейкобса. Больше ни один из средневесов не имеет этих двух побед. Меня не волнует, что “Канело” провел лишь три боя в 160 фунтах. На данный момент он заслуживает первого места», — написал автор в своей рубрике.

Напомним, Альварес дважды дрался с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года свел бою вничью, а годом позже минимально победил. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

В мае 2019 года «Канело» решением судей победил Дэниэла Джейкобса, отобрав у того пояс IBF в среднем весе. Двумя годами ранее американец проиграл Головкину.

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