«Даже Канат знал, что проиграл». Соперник Ислама пожаловался на «ограбление» и захотел компенсацию от WBO

«Это был очень конкурентный бой между двумя боксерами с высоким мировым рейтингом. Я думаю, что они оба начали поединок хорошо. Ислам украл три хороших раунда и поймал Уолтера мощным ударом, но он не был потрясен и быстро восстановился. После этого момента все было под контролем Уолтера и было видно, что Канат не может справиться с его силой. Ясно, что Уолтер выиграл этот бой даже с нокдауном, потому что он доминировал и забрал большинство раундов. Уолтер сильно пропустил в пятом раунде, но это был единственный хороший момент от Ислама. Бой продлился десять раундов, однако судьи увидели только нокдаун. Мы знаем хорошие поединки, где боксеры падали и по три раза, но возвращались и выигрывали бой. Странно, ведь Ислам сделал слишком мало для победы и нокдаун стал для него единственным важным моментом. Мы чувствовали себя преданными системой. Мы так много инвестируем в спорт, а потом к тебе относятся подобным образом вдали от дома. Послушайте, даже Канат знал, что проиграл бой», — сказал Тобиас, имея в виду язык тела казахстанского боксера и реакцию его команды после финального гонга.