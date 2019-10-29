«Даже Канат знал, что проиграл». Соперник Ислама пожаловался на «ограбление» и захотел компенсацию от WBO

Их бой за титул WBO International в среднем весе состоялся 26 октября в Алматы и продлился все отведенные десять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Исламу, который защитил свой пояс. При этом Каутондоква в пятом раунде побывал в нокдауне.
«Это был очень конкурентный бой между двумя боксерами с высоким мировым рейтингом. Я думаю, что они оба начали поединок хорошо. Ислам украл три хороших раунда и поймал Уолтера мощным ударом, но он не был потрясен и быстро восстановился. После этого момента все было под контролем Уолтера и было видно, что Канат не может справиться с его силой. Ясно, что Уолтер выиграл этот бой даже с нокдауном, потому что он доминировал и забрал большинство раундов. Уолтер сильно пропустил в пятом раунде, но это был единственный хороший момент от Ислама. Бой продлился десять раундов, однако судьи увидели только нокдаун. Мы знаем хорошие поединки, где боксеры падали и по три раза, но возвращались и выигрывали бой. Странно, ведь Ислам сделал слишком мало для победы и нокдаун стал для него единственным важным моментом. Мы чувствовали себя преданными системой. Мы так много инвестируем в спорт, а потом к тебе относятся подобным образом вдали от дома. Послушайте, даже Канат знал, что проиграл бой», — сказал Тобиас, имея в виду язык тела казахстанского боксера и реакцию его команды после финального гонга.
«У нас были большие планы на Уолтера после этого поединка, а потом мы получили троих судей, которые думают, что могут делать все, как им заблагорассудится, и лишить нас достоинства подобным образом. Мы очень разочарованы», — резюмировал промоутер.
Кроме того, Тобиас планирует принять меры в отношении Всемирной боксерской организации (WBO), чтобы как можно скорее получить компенсацию за своего бойца.