Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Парма
Верона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
72
Футбол. Зарубежный
23:00
Брешиа
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Беленький трижды просмотрел бой Головкин — Деревянченко и назвал точный счет

Известный российский журналист и эксперт в мире бокса Александр Беленький прокомментировал исход поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Их поединок за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе состоялся 6 октября в Нью-Йорке.

Читайте также
«GGG все тот же». Легендарный комментатор оценил бой Головкина за два титула

Уже в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114−113 и 115−112 дважды).

«Ну, что? Посмотрел я бой в третий раз. Счет 115−112 в пользу Головкина, получившийся у двух судей, вызывает удивление. 114−113 в его же пользу — тут сложнее. Во-первых, потому что такой же счет получился у меня при первом просмотре. То есть, я инстинктивно подтягивал к этим цифрам, когда смотрел снова. Во-вторых, эти очки можно поставить. Особенно, когда видишь участников. Не забывайте, я видел Головкина вблизи: у него на лице гематомы образуются точно так же, а они после этого боя были очень умеренными. В общем, любой счет от 114−113 в его пользу до 114−113 в обратную сторону возможен. Мой счет — 114−113 в пользу Головкина. Но я ни на чем не настаиваю», — резюмировал Беленький.

Читайте также
Букмекеры оценили шансы "Барыса" победить "Металлург"
Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой
Экс-чемпион мира по боксу из России объявил о завершении карьеры
Капитан сборной Египта отказался передать повязку Салаху
«Америка — мой второй дом»: Малкин о скандале с гражданством США
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси
Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь