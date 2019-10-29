Беленький трижды просмотрел бой Головкин — Деревянченко и назвал точный счет

«Ну, что? Посмотрел я бой в третий раз. Счет 115−112 в пользу Головкина, получившийся у двух судей, вызывает удивление. 114−113 в его же пользу — тут сложнее. Во-первых, потому что такой же счет получился у меня при первом просмотре. То есть, я инстинктивно подтягивал к этим цифрам, когда смотрел снова. Во-вторых, эти очки можно поставить. Особенно, когда видишь участников. Не забывайте, я видел Головкина вблизи: у него на лице гематомы образуются точно так же, а они после этого боя были очень умеренными. В общем, любой счет от 114−113 в его пользу до 114−113 в обратную сторону возможен. Мой счет — 114−113 в пользу Головкина. Но я ни на чем не настаиваю», — резюмировал Беленький.