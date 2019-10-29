Абсолютный чемпион мира дал необычный прогноз на бой «Канело» — Ковалев

«Я думаю, что “Канело” победит остановкой где-то в шестом раунде. Защиту Альвареса недооценивают. Его не бьют так сильно, как кажется некоторым людям. Мне кажется, что “Канело” очень хорошо пробивает по корпусу. Мне кажется, что он сделает свою работу. Посмотрим, как сложится бой», — цитирует Кроуфорда Boxingnews24.com.