Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Парма
Верона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
72
Футбол. Зарубежный
23:00
Брешиа
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Абсолютный чемпион мира дал необычный прогноз на бой «Канело» — Ковалев

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд сделал прогноз на бой чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По его мнению, их поединок не пройдет всю дистанцию.

Читайте также
Как в Казахстане посмотреть бой «Канело» — Ковалев

Кроуфорд считает, что Альварес одолеет «Крашера» примерно на экваторе боя.

«Я думаю, что “Канело” победит остановкой где-то в шестом раунде. Защиту Альвареса недооценивают. Его не бьют так сильно, как кажется некоторым людям. Мне кажется, что “Канело” очень хорошо пробивает по корпусу. Мне кажется, что он сделает свою работу. Посмотрим, как сложится бой», — цитирует Кроуфорда Boxingnews24.com.

Поединок Ковалев — Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене знаменитого MGM Grand. На кону будут стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.

Читайте также
Букмекеры оценили шансы "Барыса" победить "Металлург"
Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой
Экс-чемпион мира по боксу из России объявил о завершении карьеры
Капитан сборной Египта отказался передать повязку Салаху
«Америка — мой второй дом»: Малкин о скандале с гражданством США
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси
Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь