Канат Ислам расстался с лучшим менеджером 2017 года

Это случилось после поединка с доминиканцем Хулио Де Хесусом (28−2, 27 КО), который прошел 5 июля в Алматы и завершился досрочной победой казахстанца. В том бою Ислам завоевал второстепенный пояс WBO International в среднем весе. После поединка стороны по неизвестным причинам приняли решение прекратить совместную работу.

Отметим, что их сотрудничество началось в феврале 2018 года. Под руководством Климаса Ислам планировал выйти на ринг 23 июня этого же года в Лос-Анджелесе, но получил травму ноги и пропустил бой.

Сейчас в команду Ислама вернулся его прежний менеджер Нельсон Лопес. Вместе с ним казахстанец в последнем бою, прошедшем 26 октября в Алматы, решением судей взял верх над намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО). Видео боя доступно по этой ссылке.