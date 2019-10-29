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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам расстался с лучшим менеджером 2017 года

Лучший менеджер 2017 года по версии The Ring Эгис Климас прекратил сотрудничество с казахстанским средневесом Канатом Исламом (27−0, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось после поединка с доминиканцем Хулио Де Хесусом (28−2, 27 КО), который прошел 5 июля в Алматы и завершился досрочной победой казахстанца. В том бою Ислам завоевал второстепенный пояс WBO International в среднем весе. После поединка стороны по неизвестным причинам приняли решение прекратить совместную работу.

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Отметим, что их сотрудничество началось в феврале 2018 года. Под руководством Климаса Ислам планировал выйти на ринг 23 июня этого же года в Лос-Анджелесе, но получил травму ноги и пропустил бой.

Сейчас в команду Ислама вернулся его прежний менеджер Нельсон Лопес. Вместе с ним казахстанец в последнем бою, прошедшем 26 октября в Алматы, решением судей взял верх над намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО). Видео боя доступно по этой ссылке.

Добавим, что Климас сотрудничает с такими известными боксерами, как Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО), Василий Ломаченко (14−1, 10 КО) и Александр Усик (17−0, 13 КО). Из казахстанцев в команде специалиста значатся Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО), Мадияр Ашкеев (13−0, 6 КО), Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) и Сагадат Рахманкулов (5−1, 3 КО).

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