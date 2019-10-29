Канат Ислам расстался с лучшим менеджером 2017 года
Лучший менеджер 2017 года по версии The Ring Эгис Климас прекратил сотрудничество с казахстанским средневесом Канатом Исламом (27−0, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Лучший менеджер 2017 года по версии The Ring Эгис Климас прекратил сотрудничество с казахстанским средневесом Канатом Исламом (27−0, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось после поединка с доминиканцем Хулио Де Хесусом (28−2, 27 КО), который прошел 5 июля в Алматы и завершился досрочной победой казахстанца. В том бою Ислам завоевал второстепенный пояс WBO International в среднем весе. После поединка стороны по неизвестным причинам приняли решение прекратить совместную работу.
Отметим, что их сотрудничество началось в феврале 2018 года. Под руководством Климаса Ислам планировал выйти на ринг 23 июня этого же года в
Сейчас в команду Ислама вернулся его прежний менеджер Нельсон Лопес. Вместе с ним казахстанец в последнем бою, прошедшем 26 октября в Алматы, решением судей взял верх над намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО). Видео боя доступно по этой ссылке.
Добавим, что Климас сотрудничает с такими известными боксерами, как Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО), Василий Ломаченко (14−1, 10 КО) и Александр Усик (17−0, 13 КО). Из казахстанцев в команде специалиста значатся Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО), Мадияр Ашкеев (13−0, 6 КО), Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) и Сагадат Рахманкулов (5−1, 3 КО).