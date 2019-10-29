Бывший чемпион мира по боксу Маскаев объявил о завершении карьеры

Источник: РИА "Новости"

«Пару лет назад я еще был “живой”, — сказал Маскаев. — Мой тренировочный лагерь был всегда в Нью-Йорке, а когда приехал в Калифорнию, то такого же зала не нашел. Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже».

«Промоутерам в России я предлагал [провести бой], силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребенка первые шаги делать», — добавил собеседник агентства.

Маскаев является бывшим чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). За карьеру россиянин встречался с такими боксерами, как Хасим Рахман, Сэмуэль Питер, Дэвид Туа. Последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом. С тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.

Маскаев также является победителем Азиатских игр 1994 года, а также обладателем серебряной медали Кубка мира.