Бывший чемпион мира по боксу Маскаев объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру. Об этом 50-летний спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру. Об этом 50-летний спортсмен сообщил ТАСС.
«Пару лет назад я еще был “живой”, — сказал Маскаев. — Мой тренировочный лагерь был всегда в
«Промоутерам в России я предлагал [провести бой], силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребенка первые шаги делать», — добавил собеседник агентства.
Маскаев является бывшим чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). За карьеру россиянин встречался с такими боксерами, как Хасим Рахман, Сэмуэль Питер, Дэвид Туа. Последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом. С тех пор боксер заявлял о желании вернуться на ринг. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений.
Маскаев также является победителем Азиатских игр 1994 года, а также обладателем серебряной медали Кубка мира.