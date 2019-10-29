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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

В команде «Канело» допустили поражение Ковалеву

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе американец Бернард Хопкинс, ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, предостерегает своего подопечного Сауля «Канело» Альвареса об опасности в предстоящем поединке 2 ноября в Лас-Вегасе против чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева. Его слова приводит Boxingscene.com.

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Хопкинс, который уступил Ковалеву решением судей в 2014 году, рекомендует мексиканцу не рисковать в ринге, поскольку это может стоить ему победы.

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«Альваресу лучше не рисковать в бою с этим парнем: не терять концентрации ни на секунду, оказывать давление и помнить, что Ковалев опасен всегда, даже будучи уставшим. Панчеры могут потратить все силы, но их удар никуда не денется. Можете спросить об этом Майкла Мурера, он расскажет вам про свой поединок с Джорджем Форманом. Саулю всегда нужно быть начеку и не давать себе расслабляться, иначе всё моментально может закончиться. У него будут хорошие шансы на победу, главное — не забывать про угрозу, которую постоянно представляет Ковалев и быть повнимательнее. Сауль и сам это понимает, ведь он умный парень, но собранность в поединке с Сергеем — очень важный момент», — закончил Хопкинс.

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