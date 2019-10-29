В команде «Канело» допустили поражение Ковалеву

«Альваресу лучше не рисковать в бою с этим парнем: не терять концентрации ни на секунду, оказывать давление и помнить, что Ковалев опасен всегда, даже будучи уставшим. Панчеры могут потратить все силы, но их удар никуда не денется. Можете спросить об этом Майкла Мурера, он расскажет вам про свой поединок с Джорджем Форманом. Саулю всегда нужно быть начеку и не давать себе расслабляться, иначе всё моментально может закончиться. У него будут хорошие шансы на победу, главное — не забывать про угрозу, которую постоянно представляет Ковалев и быть повнимательнее. Сауль и сам это понимает, ведь он умный парень, но собранность в поединке с Сергеем — очень важный момент», — закончил Хопкинс.