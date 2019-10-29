«Судейские записки удивили». В США назвали справедливый итог боя Ислама с экс-претендентом на титул чемпиона мира

Поединок за титул WBO International в среднем весе состоялся 26 октября в Алматы и продлился все отведенные десять раундов. В итоге единогласным решением судей победил Ислам, который защитил свой пояс. При этом Каутондоква в пятом раунде побывал в нокдауне.

«Это была серьезная битва равных соперников. Первая часть боя прошла при преимуществе Ислама, в итоге соперник упал на канвас. Этот момент казалось расслабил казахстанца и противник воспользовался ситуацией. В дальнейшем все находилось под давлением Уолтера. Ислам все время избегал прямого столкновения. Это выглядело не очень красиво для болельщиков, но было очень эффективно. Возможно Ислам и победил, но судейские записки меня удивили. Такого преимущества у казахстанца не было. Если бы не нокдаун, то я бы считал ничью справедливым итогом», — поделился МакКаферри.