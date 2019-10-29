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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Судейские записки удивили». В США назвали справедливый итог боя Ислама с экс-претендентом на титул чемпиона мира

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о победе казахстанца Каната Ислама (27−0, 21 КО) над намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО).

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Поединок за титул WBO International в среднем весе состоялся 26 октября в Алматы и продлился все отведенные десять раундов. В итоге единогласным решением судей победил Ислам, который защитил свой пояс. При этом Каутондоква в пятом раунде побывал в нокдауне.

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«Это была серьезная битва равных соперников. Первая часть боя прошла при преимуществе Ислама, в итоге соперник упал на канвас. Этот момент казалось расслабил казахстанца и противник воспользовался ситуацией. В дальнейшем все находилось под давлением Уолтера. Ислам все время избегал прямого столкновения. Это выглядело не очень красиво для болельщиков, но было очень эффективно. Возможно Ислам и победил, но судейские записки меня удивили. Такого преимущества у казахстанца не было. Если бы не нокдаун, то я бы считал ничью справедливым итогом», — поделился МакКаферри.

Позднее Каутондоква назвал итог боя несправедливым, а в команде Ислама сообщили, что казахстанец боксировал с травмой руки.

Напомним, год назад Каутондоква претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и единогласным решением проиграл американцу Деметриусу Андраде.

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