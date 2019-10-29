Федерация бокса России наградила победителей и призеров женского чемпионата мира

Обладатели золотых наград — Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) — получили сертификаты на 5 млн рублей, их тренеры были награждены сертификатами на 1 млн рублей. Серебряный призер мирового первенства Людмила Воронцова (до 57 кг) также получила сертификат на 5 млн рублей, ее личный тренер — на 1 млн рублей. Бронзовые призеры первенства — Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) — получили сертификаты на 1 млн рублей, их тренеры — на 250 тыс. рублей.