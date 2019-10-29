Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Парма
Верона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
72
Футбол. Зарубежный
23:00
Брешиа
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
37Как менялась форма сборной России
12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Несколько досрочных побед, или как в Павлодаре стартовали призеры чемпионатов Казахстана по боксу

Вице-чемпион Казахстана по боксу Куан Куатов стартовал с досрочной победы на международном турнире на призы Рафаэля Вахитова в Павлодаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

24-летний кандидат в сборную Казахстана, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, уже в первом раунде был признан победителем в поединке с Артемом Шешуковым.

Читайте также
Юный боксер из Казахстана после успешного дебюта в профи получил первый бой за границей

Еще один серебряный призер национального первенства и победитель Кубка Президента Рустам Рустамовом (до 57 килограммов) выиграл у Адильбека Темирбекова со счетом 3:0.

Досрочно закончился еще поединок в категории до 57 килограммов: Даурен Оразбай не смог продолжить во втором раунде поединок с Айзаром Кайроллой, и был признан проигравшим по очкам.

По той же причине был остановлен бой Рустема Байназарова (до 69 кг) с Абдукаримом Сабуровым из Таджикистана. Казахстанец выигрывал бой по очкам, но получил травму и победа отошла к сопернику.

Рефери остановил поединок в первом раунде между Азаматом Ибраимовым и Адилем Закиром в категории до 69 килограммов. Выигравшим был объявлен Закир.

Напомним, международный турнир на призы Рафаэля Вахитова в Павлодаре завершится 31 октября. В этот день пройдут финальные поединки.

Читайте также
Букмекеры оценили шансы "Барыса" победить "Металлург"
Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой
Экс-чемпион мира по боксу из России объявил о завершении карьеры
Капитан сборной Египта отказался передать повязку Салаху
«Америка — мой второй дом»: Малкин о скандале с гражданством США
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси
Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь