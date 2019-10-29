Несколько досрочных побед, или как в Павлодаре стартовали призеры чемпионатов Казахстана по боксу

24-летний кандидат в сборную Казахстана, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, уже в первом раунде был признан победителем в поединке с Артемом Шешуковым.

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Еще один серебряный призер национального первенства и победитель Кубка Президента Рустам Рустамовом (до 57 килограммов) выиграл у Адильбека Темирбекова со счетом 3:0.

Досрочно закончился еще поединок в категории до 57 килограммов: Даурен Оразбай не смог продолжить во втором раунде поединок с Айзаром Кайроллой, и был признан проигравшим по очкам.

По той же причине был остановлен бой Рустема Байназарова (до 69 кг) с Абдукаримом Сабуровым из Таджикистана. Казахстанец выигрывал бой по очкам, но получил травму и победа отошла к сопернику.

Рефери остановил поединок в первом раунде между Азаматом Ибраимовым и Адилем Закиром в категории до 69 килограммов. Выигравшим был объявлен Закир.