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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

Тищенко: Вначале задевало, что Акбербаева просят отомстить за Левита

Олимпийский чемпион из России Евгений Тищенко (5−0, 3 КО) в интервью «Р-Спорту» рассказал о настрое на бой с Исой Акбербаевым (20−0, 15 КО) и признался, что его задевали комментарии, которые призывали казахстанца отомстить за соотечественника Василия Левита.

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Источник: РИА "Новости"

В финале ОИ-2016 Тищенко скандально выиграл решением судей, которое освистали зрители в зале. Во время церемонии награждения успокаивал зрителей Левит.

Бой Тищенко — Акбербаев пройдет 2 ноября в российском Екатеринбурге. На его кону будет второстепенный титул WBO Inter-Continental, который будет защищать хозяин ринга.

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— Евгений, вы 2 ноября в Екатеринбурге проведете свой шестой бой на профессиональном ринге. Как можете охарактеризовать своего будущего соперника Ису Акбербаева?
— Я видел вживую бои Исы. Я понимаю, чего от него ждать. Он очень долгое время был на слуху. Иса — очень мотивированный боксер, который идет без поражений. Да, он не боксировал два года, но для меня поединок с ним — это большой шаг наверх. Этот бой важен для нас обоих.

— Что вы можете противопоставить ему в ринге?
— Любительская школа, молодость, азарт, хладнокровие. На его стороне опыт. И ринг все покажет. Я с большим уважением и ответственностью подхожу к данному бою и надеюсь, что все пройдет отличнои мы сможем показать красивый бой в Академии единоборств РМК.


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— В преддверии этого боя многие вспоминают ваш поединок в финале Олимпийских игр 2016 года против другого казахстанца Василия Левита. Вас не задевают комментарии из разряда «Акбербаев отомстит Тищенко за Левита»?
— Меня это задевало в самом начале, сейчас все в прошлом. Сейчас у меня новые цели и новые возможности. С моей командой можно добиться больших результатов и сделать себе имя. С Василием Левитомникакого недопонимания у меня нет, он абсолютно адекватный мужик. Что касается хейтеров, то они всегда были, есть и будут. Я их никогда вживую не видел, но наверняка это очень достойные люди, многого в жизни добившиеся.

— Все-таки вам часто вспоминают тот финал в контексте спорного решения судей.
— В том поединке не было очевидного итога, у каждого есть на этот счет свое мнение. Никто почему-то не берет во внимание, что на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Россию вообще могли не допустить. Я рад тому, что произошло, и горжусь тем, что мы смогли завоевать олимпийское «золото» для нашей страны. Остальное в прошлом. У меня сейчас новые цели, и, возможно, с Василием мы сможем встретиться на профессиональном ринге. Уверен, это вполне реально.

Отметим, что 35-летний Акбербаев не выходил на ринг с декабря 2017 года, когда в Украине досрочно победил боснийца Мирнеса Денадича (12−13−2, 6 КО) и завоевал региональный пояс WBA Asia.

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