Боксер Кудряшов планирует провести следующий бой в Красноярске в декабре

Кудряшов в последнем поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу в июне нынешнего года. Всего на счету 34-летнего боксера 23 победы (все нокаутом) и три поражения.