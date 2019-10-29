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13:40 (мск), источник: ТАСС

Боксер Кудряшов планирует провести следующий бой в Красноярске в декабре

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов планирует провести следующий бой в конце декабря в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

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Источник: РИА "Новости"

«Бой Кудряшова планируется на конец декабря в Красноярске. Главным боем вечера станет поединок Дениса Лебедева», — сказал собеседник агентства.

Кудряшов в последнем поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу в июне нынешнего года. Всего на счету 34-летнего боксера 23 победы (все нокаутом) и три поражения.

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