«Давно не было такого». Экс-чемпион мира из Казахстана — о последнем бое Головкина и трилогии с «Канело»

Поединок с Деревянченко состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в
— Я видел бой Головкина. Я думаю, что судьи приняли справедливое решение. В любом случае остались довольны болельщики. Давно таких боев не было, — сказал Жакиянов.
— Будет ли третий бой GGG с «Канело»?
— Я не знаю. Это нужно решать им. Я думаю, что это будет интересно. Не знаю, как они на это смотрят. Однако зрители хотят этого.
— А в какой форме сейчас Головкин?
— Мы уже видели, что он уронил Деревянченко. Он провел все 12 раундов. Он все еще в хорошей форме.
— Кого из молодых боксеров могли бы выделить?
— Мейрим Нурсултанов, Садриддин Ахмедов, Батыр Джукембаев. На самом деле сейчас очень много казахстанских боксеров выступает и переходит в профи. У всех есть шанс. Главное — работать и работать.
— Не думали, о том чтобы вернуться?
— Все, что смог завоевать, завоевал. Все, что смог заработать, заработал. Все, хватит с меня!
Отметим, что о завершении карьеры 34-летний Жакиянов объявил в феврале 2018 года. В