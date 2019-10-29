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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Давно не было такого». Экс-чемпион мира из Казахстана — о последнем бое Головкина и трилогии с «Канело»

Экс-чемпион мира в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился впечатлениями от боя соотечественника Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Также он оценил его физическую форму и высказался по поводу третьего поединка GGG с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Поединок с Деревянченко состоялся утром 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

— Я видел бой Головкина. Я думаю, что судьи приняли справедливое решение. В любом случае остались довольны болельщики. Давно таких боев не было, — сказал Жакиянов.

— Будет ли третий бой GGG с «Канело»?

— Я не знаю. Это нужно решать им. Я думаю, что это будет интересно. Не знаю, как они на это смотрят. Однако зрители хотят этого.

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— А в какой форме сейчас Головкин?

— Мы уже видели, что он уронил Деревянченко. Он провел все 12 раундов. Он все еще в хорошей форме.

— Кого из молодых боксеров могли бы выделить?

— Мейрим Нурсултанов, Садриддин Ахмедов, Батыр Джукембаев. На самом деле сейчас очень много казахстанских боксеров выступает и переходит в профи. У всех есть шанс. Главное — работать и работать.

— Не думали, о том чтобы вернуться?

— Все, что смог завоевать, завоевал. Все, что смог заработать, заработал. Все, хватит с меня!

Отметим, что о завершении карьеры 34-летний Жакиянов объявил в феврале 2018 года. В профи-боксе казахстанец дебютировал в 2007 году и успел провести 29 боев, в которых одержал 27 побед (18 нокаутом) и потерпел два поражения. Он владел титулами WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

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