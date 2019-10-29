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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Британский журналист выступил в защиту Ислама после боя с экс-претендентом на титул чемпиона мира

Британский эксперт в мире бокса Майкл Бенсон прокомментировал корреспонденту Vesti.kz успешную защиту второстепенного титула WBO International в среднем весе казахстанцем Канатом Исламом (27−0, 21 КО) в бою с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 17 КО).

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Источник: Vesti.kz

Их поединок состоялся 26 октября в Алматы — Ислам решением судей взял верх над Каутондоквой, который в пятом раунде побывал в нокдауне. Видео поединка доступно по этой ссылке. Позднее Каутондоква назвал итог боя несправедливым, а в команде Ислама сообщили, что казахстанец половину поединка боксировал с травмой руки.

«Я допускаю мысль, что травма руки помешала Исламу провести бой по своему плану. Было заметно, что нечто важно произошло в середине поединка. Он просто перестал атаковать. В начале он шел вперед и доминировал. Ислам даже отправил соперника в нокдаун, но затем просто остановился. Возможно, травма могла сыграть свою роль. Бой получился близким, но оценки судей не понимаю. Если Ислам победил, то с минимальным преимуществом», — заявил Бенсон.

Напомним, год назад Каутондоква претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но четырежды побывал в нокдауне и единогласным решением проиграл американцу Деметриусу Андраде.

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