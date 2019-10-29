Четыре года без бокса. Казахстанец с серией из 15 побед задумал вернуться в профи

25-летний Жайлауов не выступал с декабря 2015 года, когда проиграл титульный поединок в ЮАР Полу Каманге (21−2, 12 КО) из ДР Конго. Поединок прошел в первом полусреднем весе (до 140 фунтов или 63,5 килограмма) и завершился досрочно.

В январе 2020 года Жайлауов может выйти на ринг в бою с лимитом второго среднего дивизиона (168 фунтов или 76,2 килограмма). Встреча рассчитана на шесть раундов и пройдет в Дании.

В профи Жайлауов дебютировал в августе 2012 года. Почти все свои поединке казахстанец провел на родине, но есть у него и выездные встречи — в ЮАР и Украине. Стартовал в профи он с 15 побед подряд, но затем проиграл два поединка и с тех пор не выступал.