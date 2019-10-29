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17:50 (мск), источник: Vesti.kz

Четыре года без бокса. Казахстанец с серией из 15 побед задумал вернуться в профи

Казахстанский боксер-профессионал Роман Жайлауов (15−2, 9 КО) может вернуться после четырехлетнего перерыва, передает корреспондент Vesti.kz. Он планирует сменить и весовую категорию.

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Источник: vk.com/romanzhailauov

25-летний Жайлауов не выступал с декабря 2015 года, когда проиграл титульный поединок в ЮАР Полу Каманге (21−2, 12 КО) из ДР Конго. Поединок прошел в первом полусреднем весе (до 140 фунтов или 63,5 килограмма) и завершился досрочно.

В январе 2020 года Жайлауов может выйти на ринг в бою с лимитом второго среднего дивизиона (168 фунтов или 76,2 килограмма). Встреча рассчитана на шесть раундов и пройдет в Дании.

В профи Жайлауов дебютировал в августе 2012 года. Почти все свои поединке казахстанец провел на родине, но есть у него и выездные встречи — в ЮАР и Украине. Стартовал в профи он с 15 побед подряд, но затем проиграл два поединка и с тех пор не выступал.

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