Лебедев: Я бы запретил телевидение, но это не в моей компетенции

— Жизнь меняется, и молодежь не может не меняться, это нормально, — сказал Лебедев. — Главное — чтобы ценности оставались прежними: уважение к старшим, помощь слабому. Все зависит от воспитания. Конечно, если родители не научили бумажки выбрасывать в мусорку, это проблема. Я бы многие вещи запретил — телевидение например, но это не в моей компетенции. Идет реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится. И такого сейчас масса по телевизору.