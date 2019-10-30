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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лебедев: Я бы запретил телевидение, но это не в моей компетенции

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев рассказал, что ему не нравится в современном телевидении.

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Источник: РИА "Новости"

— Жизнь меняется, и молодежь не может не меняться, это нормально, — сказал Лебедев. — Главное — чтобы ценности оставались прежними: уважение к старшим, помощь слабому. Все зависит от воспитания. Конечно, если родители не научили бумажки выбрасывать в мусорку, это проблема. Я бы многие вещи запретил — телевидение например, но это не в моей компетенции. Идет реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится. И такого сейчас масса по телевизору.

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