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30 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер досрочно победил россиянина и завоевал титул от WBC

Казахстанец Галым Шагатай досрочно победил россиянина Пеле Садояна в Москве и завоевал первый титул в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой прошел в рамках вечера в Москве, а на его кону стоял титул молодежный региональный титул WBC Asia в первом полусреднем весе. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но после пятой трехминутки Садоян отказался от продолжения.

Для 21-летнего Шагатая эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи боксер из Нур-Султана дебютировал в феврале этого года в Актобе, а остальные поединки провел в Москве.

Первое в карьере поражение потерпел Садоян, в активе которого семь побед (три нокаутом) и две ничьи. В профи 21-летний уроженец Тбилиси выступает с января 2017 года.

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