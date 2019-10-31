Казахстанский боксер досрочно победил россиянина и завоевал титул от WBC

Бой прошел в рамках вечера в Москве, а на его кону стоял титул молодежный региональный титул WBC Asia в первом полусреднем весе. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но после пятой трехминутки Садоян отказался от продолжения.

Для 21-летнего Шагатая эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи боксер из Нур-Султана дебютировал в феврале этого года в Актобе, а остальные поединки провел в Москве.