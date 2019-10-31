Казахстанский боксер досрочно победил россиянина и завоевал титул от WBC
Казахстанец Галым Шагатай досрочно победил россиянина Пеле Садояна в Москве и завоевал первый титул в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Галым Шагатай досрочно победил россиянина Пеле Садояна в Москве и завоевал первый титул в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой прошел в рамках вечера в Москве, а на его кону стоял титул молодежный региональный титул WBC Asia в первом полусреднем весе. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но после пятой трехминутки Садоян отказался от продолжения.
Для 21-летнего Шагатая эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи боксер из
Первое в карьере поражение потерпел Садоян, в активе которого семь побед (три нокаутом) и две ничьи. В профи 21-летний уроженец Тбилиси выступает с января 2017 года.