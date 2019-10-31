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30 октября, источник: Vesti.kz

«Канело» раскритиковал своего промоутера после конфликта из-за трилогии с Головкиным

Чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) прокомментировал конфликт со своим промоутером Оскаром Де Ла Хойей.

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Он обвинил главу Golden Boy Promotions в отсутствие преданности. Мексиканец вспомнил, как Де Ла Хойя во время боксерской карьеры постоянно менял свою команду.

«Вы можете увидеть, что в нем нет преданности. Он менял тренеров и менеджеров всю карьеру. Так что — нет преданности, это тот путь, который он выбрал сам. Мы видим это сейчас», — сказал Альварес в интервью The Athletic.

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Напомним, о конфликте между Альваресом и Де Ла Хойей стало известно в начале августа. Его причиной назывались разногласия по поводу трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО): боксер отказался от нее, хотя Golden Boy гарантировал этот бой стриминговому сервису DAZN. Также Альварес публично выразил недовольство лишением титула IBF, возложив вину за это на компанию.

В следующем бою Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе встретится с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО). На кону в бою будет только титул россиянина, а мексиканец попытается покорить четвертую категорию.

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