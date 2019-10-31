«Канело» Альварес придумал новый способ избежать третьего боя с Головкиным

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Действующий чемпион в среднем и втором среднем весах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) 2 ноября в Лас-Вегасе (США) попытается покорить четвертый дивизион — сразится за титул WBO в полутяжелой категории с россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

При этом «Канело» не исключает, что на этом не остановится — пойдет на покорение и первого тяжелого дивизиона.

«Мне придется сперва вернуться в средний вес, — приводит слова “Канело” vRINGe.com. — Да, после боя в полутяжах сделать лимит средней категории будет очень даже непросто. Но пока что у меня только одна цель — это предстоящий бой. А о будущем не думаю. Тем более что все будет зависеть исключительно от вариантов — хочу, чтобы бои меня мотивировали. Мы принимаем решения командой. Я им полностью доверяю».



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«На какую максимальную глупость я готов пойти? — улыбается Альварес. — Пожалуй, это бой в первом тяжелом весе. Да, это звучит абсолютно безумно. Но кто знает?.. Я доверяю своей держалке, но еще больше доверяю умению избегать пропущенных ударов. Я спарринговал с крузером. Мне понравилось: это мотивирует, заставляет работать еще больше и еще тяжелее. И после этого я еще больше начал верить в свою физподготовку и силу. Моя задача — быть одним из лучших в истории мексиканского бокса. Это дает мне мотивацию. Предстоящий бой — именно из этой серии».

Изначально предполагалось, что в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), однако мексиканец отказался. Свою позицию он объяснял тем, что не видит больше смысла драться с GGG. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой Альвареса. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.