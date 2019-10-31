Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»?

Источник: AP 2019

В ночь с 2-го на 3 ноября в США пройдет бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,2 кг) россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Форма Ковалева

Последний поединок Сергей Ковалев провел в Челябинске 24 августа против британца Энтони Ярда. Встреча для российского чемпиона оказалась непростой. В восьмом раунде его молодой оппонент провел серию таких мощных атак, что тренер Ковалева Бадди Макгирт в перерыве грозился снять своего боксера с поединка.

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Следующие раунды сложились уже в пользу Сергея, потому что британец потратил все свои силы и в 11-м раунде Ярд рухнул от усталости, напоровшись на джеб чемпиона. С одной стороны, победителя не судят, но с другой, Ковалев опять дал повод говорить о своей неважной форме и солидном возрасте.

Так или иначе, вопросы об его готовности возникают почти после каждого боя, начинай со встречи с Айзеком Чилембой и заканчивая поражением Элейдеру Альваресу. Как правило, Сергею не удавалось грамотно распределить силы, и когда дело доходило до второй половины боя, предпочтительнее смотрелся соперник.

Россиянин объяснял это различными проблемами при подготовке, а также сложностью набрать форму после длительного перерыва. Тогда предстоящий бой даст ясный ответ на этот вопрос. Перерыв между встречами с Ярдом и Саулем Альваресом составляет чуть более двух месяцев. Сергею некогда было растерять форму, а значит, в какой-то мере бой с Ярдом можно рассматривать как часть подготовки к поединку с мексиканцем и тогда не стоит придавать большого значения форме российского боксера в августе. Тем более что конкретный интерес команда Альвареса проявила накануне боя с Ярдом.

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Статус Альвареса

Флойд Мейвезер провел последний бой в 2017-м году и ушел на пенсию самым высокооплачиваемым боксером, но Альварес быстро превзошел американца, подписав контракт с DAZN на 10 боев, за которые заработал 365 миллионов долларов.

Поэтому бой с Альваресом это возможность для любого боксера заработать самые большие деньги в жизни. Ковалев не исключение. Его гарантированный гонорар пять миллионов. К этому добавится процент от проданных трансляций. Ранее самый большой гонорар Сергей получил за бой с Андре Уордом. Однако он не превысил двух миллионов, потому что стиль соперника вызывал зевоту даже у его самых преданных поклонников.



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Впервые статус настоящей звезды Альварес получил после проигранного поединка Мейвезеру в 2013-м году. Де-факто только Флойд победил рыжего мексиканца. Станок по производству зеленых купюр заработал на такую мощность, что судьи предпочли не заметить слабое выступление Сауля в боях с Эрисланди Ларой и Геннадием Головкиным.

И сейчас уже никто не верит, что Альвареса в принципе можно победить по очкам. Только нокаутом. Но пока что ни один боксер мексиканца не потряс, а Головкин в первом поединке имел ощутимое преимущество над соперником. При этом один судья поставил ничью 114−114, а другой скандальные 118−110 в пользу мексиканца.

Для того, чтобы не осталось никаких сомнений телеканал HBO опросил 30 экспертов. Только четверо отдали победу Альварес с одинаковым счетом 115−113. Из них двое промоутеры Сауля и еще двое мексиканцы.

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Новые проблемы

Боковыми судьями на предстоящий бой назначены Дон Трелла, Дейв Моретти и Джули Ледерман. Трелла тот самый, кто поставил ничью в Головкин Альварес I. Моретти в Головкин Альварес II отдал победу Альваресу. Он же считал, Ковалев проигрывал второй бой Уорду на момент остановки, а результаты боев Ледерман неоднократно подвергались сомнению. Каждый из них умеет грамотно считать. Так, как нужно и так, чтобы никто не придрался.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/5ab468eb-ce2b-435e-816a-51ce614faa1a?autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><a href="https://www.newstube.ru/m/1368885" target="_blank">Альварес и Ковалев провели «дуэль взглядов» перед боем за титул чемпиона в полутяжелом весе</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Но куда более опасен рефери встречи Расселл Мора. Он известен своей чудовищной работой во время боя между ганцем Джозефом Агбеко и мексиканцем Абнером Маресом. Мора уже в первом раунде начал творить историю, отсчитав нокдаун африканцу за то, что он поскользнулся. Но куда более показательно, что рефери не сделал ни одного замечания мексиканцу, который нанес 23 (!) удара ниже пояса соперника. Более того в 11-м раунде после очередного нарушения правил Маресом, Агбеко встал на одно колено и ему был отсчитан второй нокдаун. Нужно ли говорить, что победить в такой ситуации было невозможно?

А теперь вспомните, каким образом Ковалев проиграл второй поединок Уорду и сколько ударов ниже ватерлинии пропустил рефери Сонни Уикс. Добавим к этому, что коронными у Альвареса являются удары по корпусу. Букет проблем обеспечен. Все будет сделано против Ковалева.

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Разница стилей

Ковалев классический панчер, который постоянно давит на соперника. В ситуации, когда давят на него, Сергей может потеряться, что неоднократно наблюдалась в боях с Уордом, Ярдом и Элейдером Альваресом. С другой стороны каждый из этих соперников был значительно мощнее Канело.

Тем более Альварес сам поднимается аж на две весовые категории. Последний бой Сауль провел с Дэниэлом Джейкобсом в среднем весе (72,3 кг). Мексиканец победил соперника, приложив минимум усилий. Многие эксперты посчитали бой скучным. Особенно со стороны Джейкобса, показавшего удивительную пассивность.

Если предположить, что Альварес будет в аналогичной форме, у Ковалева появится хороший шанс победить мексиканца хотя бы на судейских записках независимых экспертов. Но Сауль известен тем, что может кардинально меняться от боя к бою. Первую встречу с Головкиным он отработал вторым номером, во втором начал так давить, что впервые в карьере отступать пришлось Геннадию, а британца Рокки Филдинга Канело просто вынес в трех раундах.

И понимая, разницу в мощи и габаритах, стоит полагать, что Альварес недооценивать соперника не будет и наберет лучшую форму в карьере. Ну, а Ковалев явно не хуже Хулио Сесара Чавеса-младшего героически простоявшего у канатов все 12 раундов с Альваресом, поэтому исход предстоящего поединка будет решен на судейских записках. Но они вряд ли будут в пользу Сергея.

Лицом к лицу Ковалев

Альварес Россия страна Мексика Разрушитель прозвище Канело (рыжий) 36 лет возраст 29 лет 183 см рост 173 см 184 см размах рук 179 см 34 (29 нокаутом) победы 52 (35 нокаутом) 3 (2) поражения 1 (0) 1 ничьи 2